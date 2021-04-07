"Авангард" назвал провокацией сообщения о наркотиках в организме Емелина

Команда никаких документов по этому поводу не получала

Информации о наличии запрещенных веществ в организме капитана команды "Авангард" Алексея Емелина в клуб не поступало. Как сообщили в пресс-службе омской команды КХЛ, эти сообщения расцениваются как провокация, направленная на дестабилизацию обстановки перед важнейшим матчем плей-офф.

"На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ. Точно так же с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы не получали никаких документов на этот счет", - заявили в пресс-службе.

Капитан "Авангарда" Алексей Емелин был госпитализирован после первого матча полуфинала Кубка Гагарина с "Ак Барсом", хоккеиста перевезли из Казани в Москву. Издание "Бизнес-Онлайн" сообщило, что игроку был поставлен диагноз "токсический шок печени" – якобы, в его организме обнаружили следы наркотиков. МВД Татарстана проводит проверку, передает ТАСС.

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