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МИД рассказал об активности сил НАТО у российских границ

19:00
  • среда
  • 07 апреля 2021

Киев продолжает стягивать вооружения к линии соприкосновения в Донбассе

Вооруженные силы стран НАТО на Украине и в Черном море наращивают активность. Киев тем временем продолжает стягивать подразделоения ВСУ и новые вооружения к линии соприкосновения в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ. На 2021 год запланировано проведение семи совместных учений на украинской территории с различными странами альянса", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованной на сайте ведомства.

В комментарии, опубликованном на сайте МИД России, дипломат отмечает, что продолжаются финансовая и материальная поддержка украинских вооруженных сил со стороны стран НАТО. Идут поставки летальных вооружений, западные инструкторы обучают украинских военнослужащих. Кроме того, активизировалась разведывательная деятельность иностранных государств на Украине вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе. Используются летательные аппараты и радиоэлектронные средства.

Россия призывает Украину и страны НАТО прекратить "доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию". А также остановить военные приготовления и нагнетание напряженности в Донбассе.

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