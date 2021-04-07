Столичные службы приведены в режим повышенной готовности

Ожидается резкое ухудшение погоды

Жителей Москвы призвали быть особо внимательными: в столичном регионе ожидается резкое ухудшение погоды. Москвичам рекомендуют не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Столичные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

"По данным синоптиков, с 21:00 мск 7 апреля по 21:00 мск 8 апреля в столице ожидаются дождь, мокрый снег, днем 8 апреля местами порывы ветра до 15-20 м/с. Количество осадков составит до 8-15 мм - это треть от месячной нормы", - говорится в сообщении.

Аварийные бригады переведены на круглосуточное дежурство. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. Под особым контролем объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства, отмечают московские власти.

МЧС также на страже. В связи с непогодой в ведомстве советуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров. Парковать автомобили стоит подальше от деревьев. Пешеходам тоже следует поберечься – в частности, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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