Спасение кота обернулось для уральской школьницы угрозами

В дело пришлось вмешаться полиции

Доброе желание помочь вроде бы бездомному коту и вылечить животное обернулось для уральской школьницы угрозами со стороны бывшего заключённого. Он оказался владельцем кота, а поводом к взрыву злости стало то, что питомца, доставленного к ветеринарам, как того требуют правила, кастрировали. Мужская солидарность с оскоплённым самцом приняла опасные формы.

14-летняя Ирина Черепанова 25 марта обнаружила беспризорного кота. "Он был в ужасном состоянии. Он вообще не шевелился никак. Не реагировал ни на еду, ни на поглаживания", - говорит она.

Девочка - волонтер местного фонда помощи животным. Отвезла кота в клинику, так как в ушах были кровоподтеки. Кроме клеща, ничего не обнаружили. И на следующий же день кастрировали. Чипа, адресника с указанием контактов возможных владельцев не было.

"По уставу наш фонд - отлов безнадзорных животных, стерилизация, дальнейшая вакцинация, поиск новых хозяев. И этот кот, Федор мы его назвали, он был безнадзорный. Что такое безнадзорное животное? Это животное, которое находится на улице без видимости хозяина", - рассказала руководитель благотворительного фонда Ольга Новосёлова.

Совсем скоро выяснилось - Федора на самом деле зовут Сына. И хозяин у него все-таки есть, сосед Ирины. Владельцем зверя оказался мужчина, который живет по определенным понятиям.

Супруга Николая рассказывает: для мужа вопрос сексуальной полноценности кота - принципиальный. Он вместе с усатым отмотал срок и недавно освободился. Оплачивать кастрацию и другие медицинские манипуляции с животным наотрез отказался. Готов ли забрать питомца обратно - непонятно. Он говорит одно, жена -другое.

Волонтеры сначала отказались отдавать кота без оплаты операции. Теперь, познакомившись с хозяином поближе, еще и по другим причинам. Общается мужчина, не выбирая тон и выражения.

Мужчина уверяет: он за свои слова извинился. Но теперь, по версии Николая, семья девочки угрожает его близким. Черепановы писать заявление в полицию не стали. Говорят - боятся соседа. Однако всю эту историю освещали местные СМИ, и прокуратура начала проверку. Кот, который всё это время живёт в приюте, получил новое имя - Фёдор. Теперь он знаменитость. И на него стоит очередь - уже из новых потенциальных владельцев.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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