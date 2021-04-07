В Петербурге проводят проверку после травмирования мальчика на квесте

Подробности этой истории - в репортаже "ТВ Центра"

В Петербурге проводится проверка по факту тяжелой травмы, полученной шестилетним ребенком в одной из городских квест-комнат. Напомним, квест - это коллективная приключенческая игра-головоломка, нередко с элементами ужаса или мистики. В последние годы одно из самых модных развлечений молодежи. К сожалению, ужасы в квест-комнатах нередко случаются в реальности, если операторы игры забывают о безопасности. Пока проверить их добросовестность можно лишь на свой страх и риск.

Миша - активный и непоседливый мальчик, как и полагается дошколятам. Но врачи на полгода запретили ему сидеть, да и ходить можно всего пару часов в день - в специальном корсете. Все из-за травмы позвоночника, которую мальчик получил на квесте, куда его с родителями пригласил друг семьи. В самой первой комнате Миша должен был выполнить задание: подняться к потолку по полутораметровой лестнице и достать сокровище. Но случилось непредвиденное.

"Нужно было подниматься, хватаясь за ступеньки. Нет креплений. Одна ступенька вылетела", - рассказала Ирина Никитина.

О компрессионном переломе позвоночника родители узнали не сразу: врачи из-за отека сначала подозревали ушиб. Но когда диагноз установили, больница сообщила о происшествии в полицию. Родителям пообещали, что организаторы квеста будут оповещены о ситуации и примут меры. Но им никто не позвонил.

Не получив ответа, мама пострадавшего мальчика обратилась с заявлением к уполномоченному по правам человека. Говорит, главная цель была - не начать войну с организаторами квеста, а защитить от травм других его гостей.

Это одна из крупнейших игровых площадок в Санкт-Петербурге. Позиционирует себя как "супермаркет развлечений" - 41 оригинальный квест. На сайте кампании - восхищённые отзывы. Администрация причастность отрицает, говорит, что вышли довольные, уехали на своих ногах, медпомощь не просили.

Организаторы квеста даже прислали письменный ответ на запрос СМИ и фотографию довольной Мишиной семьи. Мол, так не могут выглядеть те, кто попали в беду. Однако 3 марта Ирина уже имела на руках диагноз сына "компрессионный перелом", а в травмпункт повезла ребенка сразу после квеста - и об этом есть справка.

В среду на площадке работают следователи, полиция и прокуратура. Лестницу, с которой упал мальчик, изучают эксперты. Организаторы продолжают отрицать, что она сломана.

Пока идёт разбирательство, Ирина выхаживает сына. Свой день рождения - 7 лет - Миша встретил, лежа в постели. Сейчас ему еще разрешили даже ползать на четвереньках. В сентябре он должен пойти в школу. Однако, успеет ли мальчик восстановиться к сентябрю, неизвестно.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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