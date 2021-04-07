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Крупный пожар вспыхнул на складе с бытовой химией в Люберцах

19:51
  • среда
  • 07 апреля 2021

Площадь возгорания – 1500 квадратных метров

Несколько десятков пожарных борются с огнем на складе с бытовой химией и спортивным инвентарем в подмосковных Люберцах. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.
Опубликовано видео крупного пожара под Самарой

"Площадь пожара на данный момент составляет 1 500 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве добавили, что к тушению привлечены 86 человек и 24 единицы техники, от МЧС России - 48 человек и 13 единиц техники. Ранее источник агентства ТАСС сообщал, что площадь пожара составляет 2,4 тысячи квадратных метров.

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