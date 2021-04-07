Крупный пожар вспыхнул на складе с бытовой химией в Люберцах

Площадь возгорания – 1500 квадратных метров

Несколько десятков пожарных борются с огнем на складе с бытовой химией и спортивным инвентарем в подмосковных Люберцах. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.

"Площадь пожара на данный момент составляет 1 500 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве добавили, что к тушению привлечены 86 человек и 24 единицы техники, от МЧС России - 48 человек и 13 единиц техники. Ранее источник агентства ТАСС сообщал, что площадь пожара составляет 2,4 тысячи квадратных метров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram