Джорджио Армани из-за коронавируса решил объединиться с итальянской компанией

Модельер признался, что пандемия открыла ему глаза

Известный модельер Джоржио Армани готовится к слиянию своего дома моды с итальянской компанией. 86-летний дизайнер признался, что пандемия COVID-19 и сопутствующий кризис "открыли ему глаза".

Армани, всегда придерживавшийся идеи о независимости миланского дома моды, теперь решил последовать примеру других итальянских производителей предметов роскоши – таких, как Gucci, Fendi и Bulgari, купленных недавно индустриальными гигантами LVMH и Kering SA.

Джорджио Армани в то же время подчеркивает, что участие в совместном предприятии французских предпринимателей исключено. Партнером станет только итальянская компания. И не обязательно имеющая отношение к моде, передает Reuters со ссылкой на интервью модельера американскому журналу Vogue.

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