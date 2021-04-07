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Площадь пожара на складе в Люберцах возросла до 5 тысяч квадратов

20:28
  • среда
  • 07 апреля 2021

В здании хранятся легковоспламеняющиеся вещества

Более 5 тысяч квадратных метров охвачено огнем на складе с бытовой химией в подмосковных Люберцах. Тушение осложняет сильный ветер, кроме того, в здании хранятся легковоспламеняющиеся вещества.
Крупный пожар вспыхнул на складе с бытовой химией в Люберцах

"Площадь пожара - 5 000 квадратных метров. Огонь быстро распространяется", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре в здании склада на Проектируемом проезд е поступила в экстренные службы 17:51. Горящее здание - переменной этажности, от трех до восьми этажей. Часть строения – административная. На складской части хранятся спортивный инвентарь, бытовая химия и размещено производство шампуня. Пожар тушат более 80 человек, привлечено 20 единиц техники, передает ТАСС.

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