ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Falcon 9 успешно села на платформу в Атлантике

20:55
  • среда
  • 07 апреля 2021

Ракета вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Первая ступень ракеты через несколько минут после старта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде совершила успешную посадку на платформу в Атлантике. Прямую трансляцию вела компания SpaceX.
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для раздачи интернета

Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал в 19.34 мск. Первая ступень отделилась от ракеты-носителя через 2,5 минуты после старта, а через 9 минут вертикально опустилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You, расположенную в Атлантическом океане в 630 километрах от места старта.

Вторая ступень ракеты-носителя должна была вывести на орбиту 60 спутников через час после запуска. Starlink - создаваемая SpaceX спутниковая сеть следующего поколения. По замыслу создателей, она должна обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ракета Falcon 9
Ракета Falcon 9
Запуск ракеты Falcon 9
Запуск ракеты Falcon 9
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.