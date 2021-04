Falcon 9 успешно села на платформу в Атлантике

Ракета вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Первая ступень ракеты через несколько минут после старта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде совершила успешную посадку на платформу в Атлантике. Прямую трансляцию вела компания SpaceX.

Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал в 19.34 мск. Первая ступень отделилась от ракеты-носителя через 2,5 минуты после старта, а через 9 минут вертикально опустилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You, расположенную в Атлантическом океане в 630 километрах от места старта.

Вторая ступень ракеты-носителя должна была вывести на орбиту 60 спутников через час после запуска. Starlink - создаваемая SpaceX спутниковая сеть следующего поколения. По замыслу создателей, она должна обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года.

