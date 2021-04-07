ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожарные предупредили об угрозе обрушения горящего склада в Люберцах

21:25
  • среда
  • 07 апреля 2021

Площадь возгорания выросла до 6 тысяч квадратов

Пожарный поезд направлен к горящему складу бытовой химии в подмосковных Люберцах. Площадь пожара возросла до 6 тысяч квадратных метров, возникла угроза обрушения.
Площадь пожара на складе в Люберцах возросла до 5 тысяч квадратов

"Площадь пожара увеличилась до 6 тысяч квадратных метров. Существует угроза обрушения конструкций. К тушению привлечен пожарный поезд", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Тушение пожара затруднено сильным ветром. Кроме того, на складе хранятся легковоспламеняющиеся изделия. На месте происшествия работают более 80 человек и 20 единиц техники.

Горящее здание на Проектируемом проезде имеет комбинированную этажность - от трех до восьми этажей. Часть строения – административная. На складской части хранятся спортивный инвентарь, бытовая химия, там же расположен цех по розливу шампуня. На месте работает лаборатория по замерам воздуха. Пока превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Оперативные службы на месте возгорания на складе с бытовой химией в Люберцах
Оперативные службы на месте возгорания на складе с бытовой химией в Люберцах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.