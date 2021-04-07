Пожарные предупредили об угрозе обрушения горящего склада в Люберцах

Площадь возгорания выросла до 6 тысяч квадратов

Пожарный поезд направлен к горящему складу бытовой химии в подмосковных Люберцах. Площадь пожара возросла до 6 тысяч квадратных метров, возникла угроза обрушения.

"Площадь пожара увеличилась до 6 тысяч квадратных метров. Существует угроза обрушения конструкций. К тушению привлечен пожарный поезд", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Тушение пожара затруднено сильным ветром. Кроме того, на складе хранятся легковоспламеняющиеся изделия. На месте происшествия работают более 80 человек и 20 единиц техники.

Горящее здание на Проектируемом проезде имеет комбинированную этажность - от трех до восьми этажей. Часть строения – административная. На складской части хранятся спортивный инвентарь, бытовая химия, там же расположен цех по розливу шампуня. На месте работает лаборатория по замерам воздуха. Пока превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано, передает ТАСС.

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