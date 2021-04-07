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Минюст США утвердил два пакета санкций против "Северного потока-2"

22:02
  • среда
  • 07 апреля 2021

Документы представят в конгресс

Два новых пакета санкций против газопровода "Северный поток-2" утвердил Минюст США. Завизированные списки затрагивают созданную для управления трубопроводом швейцарскую компанию Nord Stream AG и ее главу - Матиаса Варнига.
Киев подготовился к запуску газопровода "Северный поток-2"

Как пишет издание Politico со ссылкой на источник в американской администрации, окончательного решения по санкциям пока не принято. Документы в мае должны быть представлены в конгресс. А позже свой вердикт должен вынести президент Джо Байден.

В декабре 2019 года швейцарской компании Allseas пришлось остановить прокладку газопровода из-за введенных Вашингтоном санкций. Однако работа продолжилась спустя год - трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров.

Издание Politico также сообщает о намерении Белого дома назначить спецпредставителя по "Северному потоку-2". Он должен будет вести переговоры с властями европейских стран о прекращении строительства газопровода. 

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