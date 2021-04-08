США могут выслать российских дипломатов

И ввести против Москвы новые санкции

Как сообщает со ссылкой на источники информационное агентство Bloomberg, в Белом доме Соединенных Штатов завершился обзор приписываемых России недружелюбных действий - речь, в частности, идет о якобы имевших место вмешательстве в выборы 2020 года и хакерской атаке против компании SolarWinds.

Администрация президента Джо Байдена, рассказали собеседники агентства, рассматривает несколько вариантов реагирования. Из США могут быть высланы российские дипломаты, которых в Вашингтоне считают работающими под прикрытием сотрудниками разведки.

Кроме того, не исключено введение в отношении Москвы новых ограничительных мер. Как уточняется в заметке, попасть под санкции могут близкие к российскому руководству лица.

При этом в Штатах все еще рассчитывают на выстраивание с Россией конструктивного диалога по ряду направлений, продолжает Bloomberg. Это касается в том числе иранской ядерной сделки и вопросов изменения климата.

В Кремле неоднократно отвергали все обвинения американской стороны по якобы имевшим место хакерским атакам и вмешательству в выборы. Все подобные версии Москва считает безосновательными и бездоказательными.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram