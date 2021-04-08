В Германии готовы к предварительным переговорам о закупке "Спутника V"

Но будут ждать решения регулятора ЕС по вакцине

Власти Германии готовятся к предварительным переговорам с Россией о закупке разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", передает со ссылкой на источник агентство Reuters.

При этом в материале уточняется, что Евросоюз пока не планирует заключать с Москвой предварительный контракт о возможных будущих поставках. В связи с этим Берлин намерен начать консультации с российской стороной по поводу того, в какие сроки и сколько доз та сможет предоставить ФРГ.

Ранее в среду стало известно, что минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций о поставках "Спутника V".

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, одобренная для применения уже более чем в 50-ти странах. Эффективность препарата составляет 91,6%. Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января.

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