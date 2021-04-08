Глава Росгвардии подвел итоги работы ведомства за пять лет

Оно доказало свою эффективность

За пять лет работы созданная в апреле 2016 года Росгвардия доказала свою эффективность, отметил в интервью ТАСС директор ведомства Виктор Золотов.

"Время доказало эффективность принятых решений, свидетельством чему стала оценка результатов работы ведомства руководством государства и нашими гражданами", - добавил собеседник агентства.

По его словам, уже пять лет назад было понятно, что необходима некая структура для оперативного реагирования на возникающие внутри государства угрозы. Нормативно-правовая основа деятельности Росгвардии была сформирована практически с нуля, сейчас она продолжает совершенствоваться.

Как напомнил Золотов, Росгвардия контролирует работы частных охранных организаций, охраняет особо важные объекты систем энергетики, атомной отрасли и водоснабжения, а также помогает в борьбе с преступностью.

"Пока различные "эксперты" строят пессимистические прогнозы, наша страна продолжает развиваться", - подчеркнул глава ведомства.

Он также сообщил, что ежедневно вакцинацию от коронавируса проходят порядка 2,5 тысяч сотрудников и военнослужащих Росгвардии - всего защиту от COVID-19 имеет уже примерно треть личного состава.

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