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Журова о планах США на Олимпиаду в Пекине: "Деньги, как всегда, победят"

08:48
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Вашингтон никак не может определиться: бойкотировать или нет

США подают Китаю сигналы, которые можно расценить как тревожные, если бы их смысл так быстро не менялся. Сначала Госдеп заявил о возможном бойкоте Зимней Олимпиады в Пекине, идею намеревались обсудить с союзниками. Похожие предложения выдвигали Канада и Норвегия. Поводом назвали массовые репрессии, которые якобы устраивают власти Китая в одном из автономных районов страны. Затем Белый дом и Олимпийский комитет США объявили, что ни с кем не обсуждают возможность бойкота. И как их понимать?

О действиях американцев с ведущим программы "События. 25-й час" поговорила олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

"Путаются ребята в показаниях. Все это было, все это проходили. Если во время Олимпиады-80 "пугалки" реализовались, но тогда было понятно – Холодная война, Афганистан, и многие другие причины, то сейчас мы возвращаемся в 2007 год, [во времена] перед Пекинской Олимпиадой. Оказывается, и действительно такое, наверное, могло быть, были нарушены права человека в Тибете. И американцы говорили о том, что их команда будет бойкотировать Игры в Пекине. Но почему тогда, за месяц до Олимпиады, США отказались от этого бойкота и поехали? Весь вопрос в деньгах, как всегда. Кто спонсор Международного Олимпийского комитета? В том числе, американские компании. И они сказали: не-не, подождите, мы потратились на это, и мы хотим, чтобы на этой Олимпиаде были американские спортсмены, раз мы рассчитывает на наш рынок. И вопрос был снят. Экономика, как всегда, сыграла свою роль", - заявила Журова.

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