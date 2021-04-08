Власти Сирии восстановят разграбленный боевиками музей Пальмиры

Помочь готовы российские специалисты

В Сирии готовятся к восстановлению музея Пальмиры. Один из богатейших центров древней цивилизации был разграблен и разрушен боевиками. Многие ценные экспонаты вывезены на продажу за рубеж. Специалисты по крупицам собирают разбитые статуи и барельефы, помочь с реставрацией готовы и сотрудники российского Эрмитажа.

Этот барельеф сегодня - единственный в коллекции музея Пальмиры, на котором изображения древних богов сохранились почти целиком.

"Лица у них целы, потому что боевики украли этот барельеф и пытались продать за рубеж. Когда они захватили Пальмиру, они многое вывозили. Допустим, пять таких экспонатов они разбивали, а 100 отправляли за границу", - говорит директор музея Мухаммад Тарек Аль Асаад.

Доктор Мухаммад едва ли не со слезами на глазах показывает, что осталось от экспонатов, на которые то ли покупателей не нашлось, то ли террористы не успели украсть. Изображения, украшавшие гробницы римских патрициев, разбиты молотками.

"Здесь раньше были пожертвования для богов, а в этой чаше находились благовония. С 1 до 6 апреля в храмы приходили главные жрецы в полном облачении и молились богу Бэлу", - говорит он.

Боевики взорвали и храм. И раскрошили в музее его макет. Уничтожены и несколько мумий. Мало кто знает, но жители древней Пальмиры владели искусством бальзамирования не хуже египтян.

Хранили мумии при определенной температуре, специальные кондиционеры охлаждали воздух до плюс 25 градусов. Все это было утрачено, когда пришли боевики", - говорит директор музея.

Во дворе вперемешку с мусором лежат античные статуи, эпитафии, фрагменты колонн. Крыша пробита снарядом. Стены - осколками и пулями. Ремонт еще не начинали. Еще до разграбления боевики разместили в здании свой суд. Здесь выносили приговоры всем, кого подозревали в сотрудничестве с властями. В 99% случаев - смертные. Одной из первых жертв террористов оказался отец Мухаммада- Халед.

Теперь дело казненного боевиками главного смотрителя исторического комплекса Пальмиры продолжает его сын. Помочь готовы сотрудники Эрмитажа. Например, проконсультировать сирийских реставраторов, как лучше восстанавливать скульптуры и барельефы. Вернуть им первоначальный вид. Ведь в главном музее Санкт Петербурга тоже не мало памятников культуры из древнего сирийского города.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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