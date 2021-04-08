Паводок вплотную подошел к жилым домам в Красноярском крае

Часть людей перевезли в пункты временного размещения

Активный подъём рек наблюдается в Приморье, Хабаровском крае, на Алтае и в Хакасии. В Красноярском крае вода подошла к жилым домам в частном секторе. Спасатели и полицейские работают в Октябрьском районе. Часть жителей перевезли в пункты временного размещения. Тем, кто остался в своих домах, рекомендовали приготовить необходимые вещи на случай экстренной эвакуации.

Режим повышенной готовности введён в ряде районов Алтайского края. В Третьяковском районе из-за подступившей воды нет транспортного сообщения с несколькими посёлками.

В Удмуртии на опасных участках спасатели дежурят круглосуточно. В некоторых населённых пунктах, где также ограничено движение по дорогам и мостам, организован подвоз продуктов и питьевой воды.

Десять низководных автомобильных мостов затопило в Нижегородской области, передает "ТВ Центр". Один из крупных населённых пунктов, где проживают более одной тысячи жителей, оказался отрезан от районного центра.

Во Владимирской области на время ледохода развели понтонный мост. Для жителей отрезанных деревень организовали лодочную переправу, открыли три пункта временного размещения.

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