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Россиянам объяснили принцип вакцинации "ЭпиВакКороной"

08:17
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Это второй отечественный препарат для профилактики COVID-19

Генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал в беседе с РИА "Новости", по какому принципу происходит вакцинация препаратом для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона".
Раскрыты особенности вакцины "ЭпиВакКорона"

"Вакцина "ЭпиВакКорона" является однокомпонентной, вводится двукратно с интервалом 21 день", - отметил специалист.

Он добавил, что это вполне стандартная ситуация - в национальном календаре сейчас уже несколько требующих многократного введения прививок.

"ЭпиВакКорона" - вторая отечественная вакцина от COVID-19. Она пептидная, живой вирус в ней не содержится. В Роспотребнадзоре при этом уже сообщали, что выявить антитела после "ЭпиВакКороны" смогут не все тесты, будут поставляться специальные проверочные системы.

Ранее в центре "Вектор" рассказали, что "ЭпиВакКорона" эффективна против всех известных штаммов коронавируса, вместе с тем антитела после вакцинации людей старшего возраста образуются в 94% случаев.

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