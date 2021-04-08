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Полиция применила дубинки против протестующих в Мадриде

08:56
  • четверг
  • 08 апреля 2021

На улицах города возвели баррикады

Жесткие столкновения с полицией устроили приверженцы левых политических взглядов в Мадриде. На улицах возводили баррикады из мусорных контейнеров, стражей порядка забрасывали камнями и бутылками. В ответ правоохранители применили дубинки, передает "ТВ Центр".

Несколько человек задержаны, есть раненые. И всё это из-за предвыборного митинга, который устроили ультраправые - они привели людей на площадь Конституции. Местные жители восприняли это как провокацию, ведь они традиционно поддерживают представителей левых партий.

Ультраправые появлялись в районе последний раз 40 лет назад. Тогда, по воспоминаниям местных жителей всё тоже закончилось побоищем, один человек погиб.

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