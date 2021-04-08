Участники беспорядков в Северной Ирландии сожгли автобус

В регионе неспокойно уже больше недели

В Белфасте манифестанты сожгли автобус, забросав его бутылками с зажигательной смесью. Cообщается также о нападении на фотокорреспондента, который освещал беспорядки.

В Северной Ирландии неспокойно уже больше недели, передает "ТВ Центр". На улицах выясняют отношения сторонники сближения с Великобританией и те, кто против такой дружбы. В этот раз формальным поводом послужило решение прокуратуры не возбуждать дело против группы национал-республиканцев, которые в условиях коронавирусных ограничений пришли на похороны одного из представителей радикальных движений.

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