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Названы условия отмены масочного режима в офисах

08:38
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Коронавирусная инфекция все еще представляет серьезную опасность

Из-за пандемии коронавируса сотрудникам в офисах приходится работать в защитных масках, что для многих кажется дискомфортным. При каких условиях работники смогут наконец снять надоевшие средства индивидуальной защиты, рассказал заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

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Проще всего заразиться коронавирусом в закрытом помещении, поэтому людям, работающим в офисе, стоит уделять особое внимание мерам профилактики COVID-19, отметил специалист.

"В помещениях наиболее тесное общение между людьми и слабое пока еще проветривание. Поэтому, конечно, во всех помещениях по-прежнему необходимо носить маски, не забывать мыть руки, потому что какое-то значение в передаче коронавируса имеют и предметы. Важно помнить, что эпидемия вовсе не закончилась, сейчас гораздо больше случаев, чем было у нас в какой-то промежуточный летний период прошлого года. Вспышка может произойти в любом месте и в любое время", - предупредил Покровский.

По его словам, позволить себе работать без масок офисные сотрудники смогут лишь в том случае, когда все коллеги сделают прививку от COVID-19 или переболеют коронавирусной инфекцией. Однако многое также будет зависеть от общей эпидемической ситуации, передает Радио Sputnik.

"Мы можем действовать только в рамках закона. Все учреждения нашей страны должны руководствоваться в противоэпидемическом плане указаниями санитарно-эпидемиологической службы, соответственно на эту серьезную организацию начальники должны ссылаться. Потому что все санитарные инструкции по своей силе – вторые после законов. Если санитарно-эпидемиологическая служба обнаружит нарушение предписанных норм в каком-то учреждении, где могут быть посетители, без штрафа тут не обойтись", - добавил Покровский.

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