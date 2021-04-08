Москвичей предупредили о ливнях с мокрым снегом

Столицу в четверг ждет ненастная погода

В четверг Москву ждет ненастная погода с ливневыми дождями и мокрым снегом, передает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос " Евгения Тишковца.

"Температура воздуха не превысит плюс 3-5 градусов, в Подмосковье - плюс 1-6. Вечером начнется понижение температуры, и на дорогах может быть слабая гололедица", - сообщил метеоролог.

Ветер ожидается западный с порывами до 19 метров в секунду, атмосферное давление - 730 миллиметров ртутного столба, к вечеру оно должно немного подрасти.

Синоптики полагают, что основная масса осадков выпадет в Москве в четверг до 15:00.

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