Москвичей предупредили о ливнях с мокрым снегом

Столицу в четверг ждет ненастная погода
В четверг Москву ждет ненастная погода с ливневыми дождями и мокрым снегом, передает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос " Евгения Тишковца.
"Температура воздуха не превысит плюс 3-5 градусов, в Подмосковье - плюс 1-6. Вечером начнется понижение температуры, и на дорогах может быть слабая гололедица", - сообщил метеоролог.
Ветер ожидается западный с порывами до 19 метров в секунду, атмосферное давление - 730 миллиметров ртутного столба, к вечеру оно должно немного подрасти.
Синоптики полагают, что основная масса осадков выпадет в Москве в четверг до 15:00.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram