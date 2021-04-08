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В Бурятии проверили боеготовность ракетного соеднинения

09:28
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Военных подняли по учебной тревоге

В российских Вооруженных силах начались плановые проверки боеготовности. Во всех военных округах, на Северном флоте, а также в районах Крайнего севера, на Курилах и Камчатке. Десятки тысяч военнослужащих демонстрируют боевую выучку и слаженность действий разных родов войск.

В Бурятии ракетное соединение на оперативно-тактических  комплексах "Искандер-М" было поднято по учебной  тревоге  и совершило марш-бросок. В  заданном районе были проведены электронные пуски ракет, передает "ТВ Центр".

В Астраханской области на полигоне "Ашулук" боевые расчеты комплексов "Панцирь-С"  уничтожили  наземные цели условного противника.

На полигоне "Погоново" в Воронежской области контрольную проверку прошли связисты.  Они организовали дозорные группы для охраны колонны. Прибыв к месту назначения, быстро   развернули  радиорелейные станции, мобильные комплексы, обеспечив в том числе космическую связь.

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