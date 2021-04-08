В Бурятии проверили боеготовность ракетного соеднинения

Военных подняли по учебной тревоге
В российских Вооруженных силах начались плановые проверки боеготовности. Во всех военных округах, на Северном флоте, а также в районах Крайнего севера, на Курилах и Камчатке. Десятки тысяч военнослужащих демонстрируют боевую выучку и слаженность действий разных родов войск.
В Бурятии ракетное соединение на оперативно-тактических комплексах "Искандер-М" было поднято по учебной тревоге и совершило марш-бросок. В заданном районе были проведены электронные пуски ракет, передает "ТВ Центр".
В Астраханской области на полигоне "Ашулук" боевые расчеты комплексов "Панцирь-С" уничтожили наземные цели условного противника.
На полигоне "Погоново" в Воронежской области контрольную проверку прошли связисты. Они организовали дозорные группы для охраны колонны. Прибыв к месту назначения, быстро развернули радиорелейные станции, мобильные комплексы, обеспечив в том числе космическую связь.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram