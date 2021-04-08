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При взрыве газа в приюте в Кемерово погибли животные

08:44
  • четверг
  • 08 апреля 2021

В здании начался пожар

В Кемерово в частном жилом доме, где была передержка для животных, взорвался газовый баллон, передает "Интерфакс".
В Росприроднадзоре сообщили о нехватке приютов для диких животных

Две собаки погибли, еще три пострадали. Также травмы получила владелица жилища. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"В результате пожара произошло обрушение деревянной обрешетки и перекрытия", - сообщили агентству в МЧС. Там добавили, что из здания самостоятельно эвакуировался один человек.

Причиной произошедшего, по предварительным оценкам, стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

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