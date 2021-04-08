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В обезжиренном твороге на российских прилавках нашли кишечную палочку

09:06
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Экспертиза выявила несколько серьезных нарушений

Специалисты Роскачества проверили 20 популярных торговых марок обезжиренного творога и в трети из них обнаружили кишечную палочку. Всего в исследовании приняли участие 18 федеральных и региональных российских производителей, а также две торговые марки из Белоруссии.

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Всего творог проверили по 113 показателям, из них 17 являются обязательными показателями безопасности. Специалисты исследовали образцы творога на содержание растительных жиров, наличие антибиотиков и полезных молочнокислых бактерий, а также выяснили, действительно ли он может считаться обезжиренным.

"Роскачество завершило исследование обезжиренного творога, с жирностью от нуля до 1,8%. Экспертиза показала, что треть исследованной продукции с нарушениями по безопасности: найдены бактерии кишечной палочки и зафиксированы превышения норм по дрожжам в твороге. Кроме того, обнаружен товар с признаками фальсификации: производитель заменил животный жир растительным", - заявили в ведомстве.

В результате кишечную палочку обнаружили в продукции 7 торговых марок: ("Балтком", "Благода", "Вологжанка", "Коровка из Кореновки", "Савушкин", "Тульский", "Экомилк". А 14 торговых марок добавляли в творог дрожжи в количестве, значительно превышающем норму: ("Амка", "Балтком", "Будем здоровы", "Вкуснотеево", "Вологжанка", "Избёнка", "Искренне Ваш", "Коровка из Кореновки", "Рузское молоко", "Савушкин", "Село Зелёное", "Свежее завтра", "Тульский", "Экомилк". Также творог "Благода" был произведен с использованием растительных жиров, а продукция торговых марок Избёнка", "Ирбитский", "Простоквашино", как выяснилось, содержит недостаточное количество полезных молочнокислых бактерий.

"Причин этих нарушений может быть несколько: низкое качество поступающего на производство сырья, нарушение санитарного состояния производства, несоблюдение условий транспортировки, хранения или реализации. Одна из основных причин порчи — хранение творога на прилавке без соблюдения температурного режима", - отмечается в исследовании.

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