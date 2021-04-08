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США хотят назначить спецпосланника по "Северному потоку - 2"

09:11
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Уже назван основной кандидат на должность

Как выяснило издание Politico, Соединенные Штаты обсуждают возможность назначения спецпосланника для переговоров о прекращении проекта "Северный поток - 2".
Минюст США утвердил два пакета санкций против "Северного потока-2"

В материале называется имя основного кандидата на эту должность. Это Эймос Хохстейн - бывший координатор и спецпосланник по вопросам международной энергетики в администрации Барака Обамы. Неофициально кандидатуру предложил Джейк Салливан, советник по национальной безопасности.

Хохстейн пока не принял предложение и отказался давать комментарии прессе.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год через Балтийское море от побережья России до Германии. Проект будет завершен уже в этом году, сообщили недавно в "Газпроме".

Вашингтон выступает активным противником строительства и вводит санкции. В ФРГ американские ограничительные меры называют вмешательством в европейский суверенитет.

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