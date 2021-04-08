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В Японии впервые пересадили легкие переболевшей COVID-19 пациентке

09:21
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Операция прошла успешно

Японские врачи из больницы Киотского университета провели уникальную операцию - они пересадили часть легких пострадавшей от осложнений коронавирусной пневмонии пациентке. Об этом сообщил телеканал NHK.
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Заболела женщина еще в конце прошлого года. Из-за тяжести состояния пришлось использовать аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Поврежденные фибриозом легкие не восстанавливались, в итоге супруг и сын пациентки решились стать донорами. Была проведена 11-часовая операция, в ходе которой женщине пересадили части их легких.

Сейчас, говорят специалисты, больная все еще остается в реанимации, но ее состояние стабильное. Ожидается, что, если не произойдет осложнений, она сможет вернуться к обычной жизни через три месяца. Состояние доноров - благоприятное.

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