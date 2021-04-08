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В России планируют ввести льготы для малоимущих за счет богатых

09:40
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Нуждающиеся россияне смогут меньше платить за электричество

В России могут ввести дополнительные льготы на электроэнергию для малообеспеченных жителей страны, этот вопрос начали обсуждать в Госдуме.

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На сегодняшний день государство ограничивает рост стоимости электроэнергии для социально незащищенных слоев населения при помощи перекрестного субсидирования, повышая тарифы для представителей бизнеса. В случае введения дополнительных льгот на электроэнергию для малоимущих объемы перекрестного субсидирования будут снижены. Однако такая мера приведет к повышению тарифов для более обеспеченных граждан.

"В сложившихся условиях важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищенных слоев населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом", - говорится в протоколе совещания комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".

При этом в Минстрое считают, что переход к новым тарифам нужно приурочить к выдаче субсидий нуждающимся россиянам. В большинстве регионов страны такие выплаты получают семьи, тратящие на оплату ЖКУ 22% своего бюджета. В ведомстве надеются скорректировать этот показатель до 15%, передают "Известия".

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