Минприроды будет бороться с заводящими диких животных "ради забавы"

Подготовлен соответствующий законопроект

Министерство природных ресурсов и экологии России разработало поправки к закону "Об ответственном обращении с животными", сообщает "Коммерсант". Эти изменения, считают в ведомстве, исключат содержание диких животных в квартирах и частных домах.

"Всем, кто содержит и использует диких животных в неволе, придется строго следить за соблюдением соответствующих требований", - отметили в ведомстве.

В тексте сказано, что разрешить содержать диких животных предлагается только в определенных целях: в частности, в культурно-просветительских и учебных, а также для реабилитации, репродукции, сохранения генетического фонда. Смогут осуществлять эту деятельность только питомники, приюты, научные организации.

"Новые поправки позволят исключить лазейки в законодательстве для тех, кто заводит животных ради забавы", - заявил руководитель Минприроды Александр Козлов.

Ранее личный зоопарк с дикими животными обнаружили на участке устроившего стрельбу в подмосковных Вёшках Владимира Барданова. В домашнем зоопарке в клетках жили два медведя, еноты, барсуки. А в стеклянном вольере нашли аллигаторов. Семья Барданова приняла решение отказаться от всех животных.

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