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Володин оценил ситуацию с введенными Zoom ограничениями

09:51
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Отечественный IT-рынок в выигрыше

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин написал у себя в Telegram, что введенные сервисом видеоконференций Zoom ограничения способствует развитию отечественного IT-рынка.
В Минцифры нашли достойную замену сервису Zoom

Ранее на этой неделе Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать продукты российским государственным компаниям и организациям. В Кремле на это заметили, что "свято место пусто не бывает".

"Подобные сообщения повышают интерес к российским IT-компаниям и их разработкам. Напомню, у нас есть свои отечественные программы, которые могут составить Zoom конкуренцию", - заявил Володин.

По его словам, российским структурам в любом случае следует пользоваться отечественными разработками, это вопрос в том числе безопасности.

Вместе с тем это не последний раз, когда российские пользователи сталкиваются с ущемлением своих прав со стороны зарубежных IT-компаний, добавил председатель нижней палаты парламента. Лучше, заключил он, быть к этому готовыми.

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