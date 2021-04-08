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В Москве начали работать первые летние кафе

10:06
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Сезон открыт с 1 апреля

С 1 апреля в Москве начался сезон летних кафе, некоторые из них уже успели начать свою работу, рассказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

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"На сегодняшний день специалисты ведомства проверили более 1,6 тысячи летних кафе, из них уже смонтированы и открыты порядка 100 веранд", - заявил он.

В ходе проверок специалисты обнаружили пять нарушений, каждое из которых касалось размещения летних кафе вне согласованной властями схемы. Два из этих нарушений уже устранены.

Всего в схему размещения включено около трех тысяч летних кафе, передает "Интерфакс". В настоящий момент инспекции удалось проверить работу более половины этих объектов.

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