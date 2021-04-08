В Москве начали работать первые летние кафе

Сезон открыт с 1 апреля

С 1 апреля в Москве начался сезон летних кафе, некоторые из них уже успели начать свою работу, рассказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

"На сегодняшний день специалисты ведомства проверили более 1,6 тысячи летних кафе, из них уже смонтированы и открыты порядка 100 веранд", - заявил он.

В ходе проверок специалисты обнаружили пять нарушений, каждое из которых касалось размещения летних кафе вне согласованной властями схемы. Два из этих нарушений уже устранены.

Всего в схему размещения включено около трех тысяч летних кафе, передает "Интерфакс". В настоящий момент инспекции удалось проверить работу более половины этих объектов.

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