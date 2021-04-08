ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы сроки завершения пострегистрационных испытаний "ЭпиВакКороны"

10:03
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Исследования могут завершить в конце лета

Пострегистрационные исследования российской вакцины для профилактики новой коронавиурсной инфекции (COVID-19) "ЭпиВакКорона" планируется завершить к концу лета 2021 года. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Россиянам объяснили принцип вакцинации "ЭпиВакКороной"
Гинцбург оценил темпы производства ковид-вакцин в мире

Ранее в четверг он рассказал, по какому принципу происходит вакцинация препаратом для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона".

"Вакцина "ЭпиВакКорона" является однокомпонентной, вводится двукратно с интервалом 21 день", - заявил Максютов.

"ЭпиВакКорона" - пептидная вакцина от COVID-19. Разработка центра "Вектор" эффективна против всех известных штаммов коронавируса, заверяют в Роспотребнадзоре.

Видео: как продвигается формирование популяционного иммунитета к COVID-19 в России

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.