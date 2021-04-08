Названы сроки завершения пострегистрационных испытаний "ЭпиВакКороны"

Исследования могут завершить в конце лета

Пострегистрационные исследования российской вакцины для профилактики новой коронавиурсной инфекции (COVID-19) "ЭпиВакКорона" планируется завершить к концу лета 2021 года. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Ранее в четверг он рассказал, по какому принципу происходит вакцинация препаратом для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона".

"Вакцина "ЭпиВакКорона" является однокомпонентной, вводится двукратно с интервалом 21 день", - заявил Максютов.

"ЭпиВакКорона" - пептидная вакцина от COVID-19. Разработка центра "Вектор" эффективна против всех известных штаммов коронавируса, заверяют в Роспотребнадзоре.

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