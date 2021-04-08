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Двое детей стали жертвами стрельбы в Южной Каролине

10:08
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Всего погибли пять человек

Полиция американского штата Южная Каролина сообщила в Twitter о стрельбе в доме города Рок-Хилл.
Жертвами стрельбы в бизнес-центре в США стали трое взрослых и 9-летний ребенок

Погибли пять человек - 70-летний доктор, его 69-летняя супруга, их несовершеннолетние внуки - мальчик и девочка, а также работавший по дому мужчина. Еще один человек госпитализирован с огнестрельными ранениями.

Подозреваемого искали несколько часов. Как уточняют правоохранительные органы, это темнокожий мужчина в черной толстовке и камуфляжных штанах.

В итоге его обнаружили у него дома. Был проведен обыск. Данных о том, был ли подозреваемый ликвидирован или задержан, пока нет.

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