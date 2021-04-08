Двое детей стали жертвами стрельбы в Южной Каролине

Всего погибли пять человек
Полиция американского штата Южная Каролина сообщила в Twitter о стрельбе в доме города Рок-Хилл.
Погибли пять человек - 70-летний доктор, его 69-летняя супруга, их несовершеннолетние внуки - мальчик и девочка, а также работавший по дому мужчина. Еще один человек госпитализирован с огнестрельными ранениями.
Подозреваемого искали несколько часов. Как уточняют правоохранительные органы, это темнокожий мужчина в черной толстовке и камуфляжных штанах.
В итоге его обнаружили у него дома. Был проведен обыск. Данных о том, был ли подозреваемый ликвидирован или задержан, пока нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: