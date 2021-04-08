ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раскрыта опасность приема обезболивающих при головной боли

10:33
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Не стоит пить таблетки, не разобравшись в причинах боли

Попытки заглушить головную боль при помощи обезболивающих могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем, предупредил врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный.

В России на фастфуде могут появиться устрашающие картинки
Диетолог запретила поощрять детей сладостями

Он рассказал, что перед лечением нужно выяснить истинную причину головной боли, а затем, в зависимости от диагноза, принимать необходимые препараты. Если же регулярно заглушать неприятные ощущения обезболивающими, то можно пропустить первые признаки какого-либо серьезного заболевания.

"Если у человека боль возникла впервые, и нехарактерна для предыдущих подобных явлений, то нужно прийти к врачу… были случаи, когда банальная головная боль являлась симптомом серьезных заболеваний, и у пациента они выявлялись до развития осложнений", - объяснил врач.

Он добавил, что голова может болеть из-за повышенного артериального давления, перенапряжения, как физического, так и эмоционального, либо аневризмы сосудов, передает "Звезда".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Головная боль
Головная боль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.