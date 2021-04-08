Раскрыта опасность приема обезболивающих при головной боли

Не стоит пить таблетки, не разобравшись в причинах боли

Попытки заглушить головную боль при помощи обезболивающих могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем, предупредил врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный.

Он рассказал, что перед лечением нужно выяснить истинную причину головной боли, а затем, в зависимости от диагноза, принимать необходимые препараты. Если же регулярно заглушать неприятные ощущения обезболивающими, то можно пропустить первые признаки какого-либо серьезного заболевания.

"Если у человека боль возникла впервые, и нехарактерна для предыдущих подобных явлений, то нужно прийти к врачу… были случаи, когда банальная головная боль являлась симптомом серьезных заболеваний, и у пациента они выявлялись до развития осложнений", - объяснил врач.

Он добавил, что голова может болеть из-за повышенного артериального давления, перенапряжения, как физического, так и эмоционального, либо аневризмы сосудов, передает "Звезда".

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