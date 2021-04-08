Названо число россиян, отрицательно относящихся к мигрантам

Статистику привели в администрации президента
Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов сообщил в ходе совещания по реализации стратегии государственной национальной политики о негативной динамике в вопросе отношения граждан страны к мигрантам.
"В 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам", - приводит слова Магомедова ТАСС.
Он уточнил, что это на 7,5% больше, чем при предыдущем подсчете.
Данная ситуация, добавил Магомедов, оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений. Как отметил замглавы администрации президента, адаптацию мигрантов в обществе усложняют этнические анклавы, которые также способствуют криминализации ситуации.
Ранее МВД сообщило, что в 2020 году число нелегально работающих в России иностранных граждан сократилось на 40%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram