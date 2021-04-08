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Названо число россиян, отрицательно относящихся к мигрантам

10:24
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Статистику привели в администрации президента

Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов сообщил в ходе совещания по реализации стратегии государственной национальной политики о негативной динамике в вопросе отношения граждан страны к мигрантам.
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"В 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам", - приводит слова Магомедова ТАСС.

Он уточнил, что это на 7,5% больше, чем при предыдущем подсчете.

Данная ситуация, добавил Магомедов, оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений. Как отметил замглавы администрации президента, адаптацию мигрантов в обществе усложняют этнические анклавы, которые также способствуют криминализации ситуации.

Ранее МВД сообщило, что в 2020 году число нелегально работающих в России иностранных граждан сократилось на 40%.

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