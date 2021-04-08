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В России готовятся к пику паводков

11:42
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Во многих регионах уже сейчас подтоплены дороги и мосты

К пику паводка готовятся в российских регионах. Сложная обстановка наблюдается на Дальнем Востоке, в Сибири, в Приволжском и Центральном федеральных округах. Подтоплены дороги и мосты, с десятками населённых пунктов нарушено транспортное сообщение. Спасатели и военные круглосуточно следят за ситуацией и проводят мониторинг с воздуха.
Паводок вплотную подошел к жилым домам в Красноярском крае

К весеннему подъему уровня воды жители поселка Кудьма Нижегородской области уже привыкли. Каждую весну дорога и мост, ведущие в населенный пункт, остаются глубоко под водой. Однако в этот раз ждать окончания паводка людям, очевидно, придется дольше обычного.

Только в Нижегородской области затопило десять мостов. Ход половодья контролируют силы местного МЧС. Как отметил  начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, паводок находится в начальной стадии.

Пик паводка сейчас проходят сразу несколько регионов Центральной России. Очертания автотрассы в Рязанской области угадать теперь можно разве что по верхушкам дорожных знаков над водной гладью. Зато морской рельеф весьма по вкусу пришелся местным парапланеристам.

Не лучше сейчас ситуация и под Калугой. Возить в школу детей из нескольких поселков приходится сотрудникам МЧС на лодках.

Из-за резкого потепления в Сибири вода прибывала настолько стремительно, что жители частных домов под Красноярском даже не успели поднять на верхние этажи вещи и мебель. Видео с места публикует "7 канал Красноярск".

- Мы не думали, что вода придет. Никогда не было, и теперь вот отсюда затопило.

В Красноярске объявлен локальный режим ЧС. При худшем сценарии из-за весеннего паводка в Сибирском федеральном округе в зону подтопления могут попасть около 750 населённых пунктов.

На Дальнем Востоке к старту весенних паводков пока только готовятся. В Сети местные жители восхищаются эпическими кадрами подрыва льда на реке Лена.

Татьяна Сидорова, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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