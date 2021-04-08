COVID-19 в мире: Германия готова закупать "Спутник V"

А в других странах - антирекорды по новым случаям и смертности

Переговоры с Москвой о поставках "Спутника V" планирует провести Берлин. Об этом сообщили власти Германии. Ситуация с коронавирусом там, как и в целом в Европе, неутешительная. В России темп распространения инфекции снижается. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявили 8672 новых случая. Из больниц выписаны 9558 человек.

Выездная вакцинация, пожалуй, один из главных трендов последнего времени. Без отрыва от производства делают прививки на одном из крупнейших деревообрабатывающих комбинатов России в Лесосибирске Красноярского края.

"Мне уже 60 будет в июне. Ну, я так решила - поставить. А вдруг я не заболею, думаю так. Чем ходить вот по больницам, а я сейчас на смене. Меня отпустили и я поставила. А так ехать надо", - говорит сотрудница комбината Галина Диц.

В Республике Коми медики едва успевают обрабатывать заявки от предприятий и организаций. В городе Инте с населением 24 тысячи человек привились уже почти десять процентов жителей.

"Интинцы проявляют достаточную активность. За что мы им очень благодарны. Очень активно нас приглашают образовательные организации, руководители детских садов, школ. Кроме образовательных организаций активность проявила полиция. Ну и мы уже во второй раз выезжаем в администрацию города", - говорит помощник врача-эпидемиолога Оксана Малушко.

В России сейчас без опасений вакцинируются и люди старшего и среднего возраста, и молодежь. Тем временем, в Европе не утихают споры: можно ли продолжать использование препарата компании AstraZeneca.

"Людям в возрасте от 18 до 29 лет следует предложить альтернативу вакцины AstraZeneca, где такая альтернатива доступна", - говорит эксперт объединенного комитета по вакцинации и иммунизации Великобритании Вей Шен Лим.

Как раз далеко не везде вакцины, что называется, в ассортименте. Поэтому, например, в Испании предлагают продолжать использование AstraZeneca для людей старше 60. А в Бельгии на четыре недели ввели мораторий на этот препарат для людей моложе 56 лет. В условиях дефицита все большее число стран ЕС обращают свое внимание на российские вакцины, даже в отсутствии одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам.

Заговорили об этом и в Германии уже на официальном уровне. Глава Минздрава сообщил, что Берлин будет вести переговоры о поставках в двухстороннем порядке, но при этом добавил, что Россия все же должна предоставить все необходимые данные европейскому регулятору. Что это означает, понять сложно, если учесть, что наша страна подала заявку на регистрацию "Спутника V" в Европе еще в феврале. А между тем, промедление, диктуемое политическими соображениями, оборачивается взрывным ростом заболеваемости и новыми жертвами.

Крайне сложная обстановка складывается по всему миру. Антирекорд суточного прироста заражений установлен в Индии - более 115 тысяч. А в одной из самых неблагополучных по коронавирусу стран - Бразилии - сегодня зафиксировали максимальное число смертей - почти 4200. При этом президент Жаир Болсонару заявил, что никаких ограничительных мер власти вводить не намерены.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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