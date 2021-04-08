Ожесточенные бои радикалов с полицией в Мадриде сняли на видео

В результате беспорядков пострадали 14 человек, в том числе полицейский

Нападения на правоохранителей, поджоги и погромы. Сразу несколько европейских городов охватили беспорядки. В Мадриде левые радикалы устроили потасовки на митинге ультраправых. Пострадали 14 человек, в том числе полицейский. А в Северной Ирландии столкновения сторонников и противников независимости от Великобритании.

Побоище в центре Мадрида. Бой без правил и без пощады. Левые радикалы бросаются на полицейских. Стражей порядка осыпают градом камней и бутылок. Те вынуждены защищаться: в радикалов летит их же оружие - булыжники с мостовой. Но силы явно не равны.

Толчком к беспорядкам послужил митинг ультраправых. Они устроили предвыборную демонстрацию в районе, где традиционно голосуют за левых. Жители сочли это провокацией. К месту проведения акции стали стягиваться антифашисты. Атмосфера накалялась с каждой минутой. Правым напомнили, что последний раз их сторонники осмелились выйти на такой митинг 40 лет назад. Тогда дело закончилось потасовками и гибелью одного из участников. Намёк получился красноречивым, но противников не напугал.

"Наше правительство многое позволяет. Такое невозможно представить где-то ещё в Европе. Мы - единственная партия, которая проводит предвыборную кампанию в таких условиях. Вы нарушаете закон!" – заявил Сантьяго Абаскаль, председатель правой партии "Голос".

Призывам успокоиться левые не вняли. Основной удар приняла на себя полиция, которая пыталась защитить ультраправых. Итог - более десяти пострадавших.

Политическое противостояние вылилось в погромы и в Северной Ирландии. Сторонники и противники независимости от Великобритании выясняют отношения на улицах. Накануне группа подростков угнала и подожгла автобус. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал участников отказаться от насилия и преодолевать разногласия с помощью диалога. Но эти слова для разъярённой толпы - пустой звук. После Brexit противоречия только обострились.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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