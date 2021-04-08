В Крыму начали собирать урожай огурцов

Их выращивают в специальных теплицах

В Крыму наращивают объемы производства овощей. Местные аграрии осваивают новые территории и технологии. По всей республике модернизируют предприятия.

Хруст срываемых с ветки плодов и аромат весенней свежести уже наполняют солнечные теплицы. В Севастополе – масштабный сбор огурцов. Овощи сортируют и сразу же отправляют на прилавки.

"Мы выращиваем только один сорт огурца – это у нас триоли. Вес одного огурца – не менее 120 грамм. Присутствует нестандарт у нас, мы его тоже собираем, складываем в коробочки, и он идет тоже на реализацию", - говорит бригадир Наталья Кремениш.

Огурцы выращивают не в грунте, а в минеральной вате. Дешево, а главное, стерильно и безопасно для корневой системы. В пористом материале не развиваются грибок и бактерии. А все питательные вещества, как шутят на предприятии, поступают к растениям адресно.

"Полив дозированный с помощью капельных линий, происходит смешивание в определенных пропорциях необходимых в разной степени развития культуры минеральных удобрений и, в зависимости от солнечной энергии, выбирается определенное количество поливов", - объясняет технолог Александр Белогрудов.

8 в пасмурный день и до 20 в солнечный. Огурцы здесь называют тропической культурой – на каждый куст уходит до 2 литров воды в сутки. Рост плодов тоже впечатляет. С каждого куста по огурцу раз в два дня. Кажется, что не много, до тех пор, пока не представишь все объемы целиком. Здесь на трех гектарах почти 25 тысяч кустов – это самое большое тепличное предприятие по выращиванию овощей в Севастополе.

Первые теплицы в Инкерманской долине появились еще в начале 90-х на бывшей территории морского завода. Рядом находится река Черная – основной источник для полива. На ее берегу сейчас освоены 3 гектара. Региональная поддержка покрывает расходы на электроэнергию и отопление. Субсидии позволяют постепенно модернизировать производство. В прошлом году поменяли систему капельного орошения, теперь планируют расширение. Есть спрос и опыт выращивания различных культур.

"Мы выращивали на этих производственных площадях огурцы, помидоры, частично баклажаны, перец. А с 2011 года до 2014 года занимались выращиванием цветов для озеленения Крыма и Севастополя. А сейчас вернулись к выращиванию овощной продукции", - говорит директор агрофирмы Леонид Вень.

Урожай будут собирать до конца мая. А затем истощенные саженцы огурцов заменят на томаты. Первые помидоры поспеют к бархатному сезону.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Севастополь.

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