"Может быть, даже тупая": Лавров назвал тупиковой линию США

Действия Вашингтона критикуют не только в Москве, отметил министр

США назначат своего спецпосланника на переговоры, которые должны привести к отмене строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом сегодня сообщило американское издание Politico.

В конце марта советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан предложил кандидатуру Амоса Хохштейна. При экс-президенте Бараке Обаме он занимал должность координатора по международным энергетическим вопросам. В конце прошлого года Хохштейн покинул наблюдательный совет украинского "Нафтогаза". Также он был доверенным лицом Джо Байдена, когда тот занимал пост вице-президента.

Как отмечают журналисты, спецпосланник США должен убедить представителей европейских государств в необходимости закрытия проекта "Северный поток - 2". Эту информацию сегодня прокомментировал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Казахстане. Линию, которую избрал Вашингтон, глава МИД России назвал тупиковой, передает "ТВ Центр".

"Назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток - 2". Будет просто ездить и всем грозить. Такая вот дипломатия… Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет уже публикует материалы, в которых критикует эту абсолютно тупиковую линию США в отношении России. Тупиковая, может быть, даже тупая. Нас эти действия убеждают только в одном: мы должны полагаться на себя, потому что ни США, ни их союзники - ненадежные партнеры", - заявил Лавров.

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