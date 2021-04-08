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Рассекречены документы о работе нацистского генерала на Запад

11:48
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Йозеф Хубер смог избежать наказания за свои преступления

Спецслужбы США и Германии оказались в центре крупного скандала. Журналисты немецкой телекомпании ARD и влиятельной американской газеты The New York Times обнародовали результаты сенсационного расследования о том, что Вашингтон и Берлин десятилетиями укрывали высокопоставленного нацистского генерала. В годы Второй мировой войны он возглавлял один из крупнейших отделов гестапо. Западные спецслужбы не только уберегли военного преступника от наказания, но и дали ему работу.

Пронзительный по эмоциям документальный фильм на основе неизвестных ранее материалов ЦРУ наглядно показывает весь цинизм американских и германских спецслужб, которые в погоне за политическим влиянием прикрывали нацистского преступника. Благодаря их покровительству одному из самых кровавых руководителей гестапо, генералу СС Францу Йозефу Хуберу, удалось не просто уйти от ответственности, а стать уважаемым и полезным человеком - конечно, с точки зрения тех, кто вместо того, чтоб его судить, протежировал карьеру мужчины.

"Это было время наступающей Холодной войны. Западные спецслужбы искали ярых антикоммунистов. И, к сожалению, часто искали и находили их среди бывших нацистов", - сообщил главный историк Федеральной разведывательной службы Германии Бодо Хехельман.

Карьера Хубера началась в полиции Мюнхена. В аннексированной Германией Австрии он возглавил гестапо в нескольких ключевых регионах, включая Вену. Массовые аресты жителей, отправка евреев в лагеря смерти. Генерал Хубер лично руководил процессом. За время Второй мировой войны в Австрии были убиты 70 тысяч евреев.

"Меня сложно заставить плакать, но невозможно игнорировать тот невероятный ужас. С тех пор прошло много лет, но каждый раз, когда я думаю или говорю об этом, те чувства возвращаются. Это чудовище было ответственно за все эти злодеяния", - сказала жительница Израиля Сара Хоффман.

Примечательно, что в Нюрнберге Хубер выступал всего лишь как свидетель. Однако на фото видно: он явно на короткой ноге с нацистской верхушкой СС. Вот, например, запечатлен в  компании Генриха Гиммлера в ходе визита в концлагерь Маутхаузен, где погибли 90 тысяч человек. Известно, что он работал в тесном контакте с организатором Холокоста Адольфом Эйхманом. Последнего, кстати, казнили в Израиле по приговору суда.

А вот генерала Хубера в мае 1945 года спецслужбы США сначала арестовали. Однако буквально пару лет спустя освободили. Вот с такой характеристикой: он справедливый и беспристрастный полицейский, не был приверженцем идеологии нацисткой партии, полностью заслуживает доверия. Зачем это было сделано, газете The New York Times рассказал автор расследования о работе Хубера под прикрытием спецслужб: "BND взяла на работу многих нацистов, но  едва ли кто-то из  них был таким высокопоставленным. Они точно знали, что Хубер был не каким-нибудь мелким убийцей из  гестапо, а генералом СС, который вращался в высших кругах нацистского террористического аппарата и нес ответственность за смерти десятков тысяч евреев и противников режима".

В то время Австрия была главной линией фронта Холодной войны. И Хубер со своей беспринципностью и наработанной сетью агентов мог быть более, чем полезен. С германскими и американскими спецслужбами Хубер проработал более 10 лет. И лишь в 1964 году контракт с ним разорвали, опасаясь общественного негодования. 

Преступник спокойно дожил в Германии до конца своих дней. Более того, получал правительственную пенсию. Американские спецслужбы сделали все, чтобы воспрепятствовать его экстрадиции в Австрию и позволить родственникам жертв привлечь нациста к ответственности.

Лилия Акиньшина. "ТВ Центр".

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Франц Йозеф Хубер (в дверях) с Генрихом Гиммлером, Августом Эйгрубером и другими офицерами СС в концлагере Маутхаузен-Гузен, июнь 1941 г.
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