В Краснодаре рабочий погиб при падении строительного крана

ЧП произошло на площадке, где возводят мост через реку Кубань

В Краснодаре ураганный ветер повалил строительный кран. Рабочий, который находился в кабине, погиб. ЧП произошло на площадке, где возводят мост через реку Кубань. Рядом проходит оживлённая трасса. Сейчас прокуратура устанавливает все обстоятельства, проверяет соблюдение техники безопасности. Во время проведения работ порывы ветра достигали 22 метров в секунду.

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен сегодня и в Москве. По прогнозам, балтийский циклон принесёт в столицу треть месячной нормы осадков - обещают даже снег и шквалистый ветер. Автомобилистам рекомендуют не парковать машины возле деревьев, передает "ТВ Центр".

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