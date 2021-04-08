Сергунина рассказала о программе парков Москвы ко Дню космонавтики

Москвичей ждут выставки, лекции и кинопоказы

К юбилейному празднованию Дня космонавтики парки Москвы подготовили особую программу, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что праздничные онлайн- и офлайн-мероприятия парков пройдут с 11 по 30 апреля. Жители и гости столицы смогут посетить тематические лекции, выставки и кинопоказы, а также поучаствовать в мастер-классах.

"Основная часть событий намечена на 12 апреля — День космонавтики", - подчеркнула Сергунина.

Ознакомиться с полным расписанием событий можно в аккаунтах "Мосгорпарка" в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram. Там же будут находиться ссылки на регистрацию на некоторые мероприятия.

День космонавтики празднуется 12 апреля. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин впервые в истории облетел Землю на космическом корабле "Восток-1".

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