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Сергунина рассказала о программе парков Москвы ко Дню космонавтики

10:53
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Москвичей ждут выставки, лекции и кинопоказы

К юбилейному празднованию Дня космонавтики парки Москвы подготовили особую программу, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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Она отметила, что праздничные онлайн- и офлайн-мероприятия парков пройдут с 11 по 30 апреля. Жители и гости столицы смогут посетить тематические лекции, выставки и кинопоказы, а также поучаствовать в мастер-классах.

"Основная часть событий намечена на 12 апреля — День космонавтики", - подчеркнула Сергунина.

Ознакомиться с полным расписанием событий можно в аккаунтах "Мосгорпарка" в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram. Там же будут находиться ссылки на регистрацию на некоторые мероприятия.

День космонавтики празднуется 12 апреля. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин впервые в истории облетел Землю на космическом корабле "Восток-1".

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