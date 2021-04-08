Зеленского обвинили в самопиаре из-за поездки в Донбасс

Президент Украины в четверг лично оценит обстановку в регионе

Президент Украины Владимир Зеленский собирается в Донбасс. Как сообщают украинские СМИ, в четверг президент намерен лично оценить обстановку в регионе на фоне безрезультатного переговорного процесса.

В ДНР назвали предстоящий визит Зеленского в Донбасс пиаром. "Я не думаю, что, если Украина не будет обстреливать наши позиции, Зеленскому что-либо угрожает. Сделать его жертвенным бараном? Я сомневаюсь, что Украина или ее хозяева на это пойдут. Поэтому я думаю, что Зеленский, как и украинская делегация в контактной группе, просто занимается пиаром, который не имеет абсолютно никакого отношения к стремлению к миру, к прекращению войны и убийств мирных граждан в Донбассе", - сказал РИА Новости депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Инициированное Киевом экстренное заседание трехсторонней Контактной группы накануне провалилось. Несмотря на то, что участники заявили о желании вернуться к устойчивому перемирию, никаких конкретных шагов согласовано не было.

Как отметил полпред России на переговорах Борис Грызлов, конструктивные предложения ДНР и ЛНР Украина заблокировала без аргументов. Также Киев пытался исказить достигнутые ранее договорённости.

Ситуация на линии разграничения остаётся сложной. Накануне вечером ВСУ открыли миномётный огонь по пригородам Донецка и Луганска. Снаряды упали возле посёлков Весёлое и Логвиново, передает "ТВ Центр".

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