Лавров назвал США ненадежным партнером

Полагаться на Вашингтон нельзя

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и их союзники - ненадежные партнеры, полагаться на которых нельзя, передает РИА "Новости".

Глава внешнеполитического ведомств при этом подчеркнул, что Москва будет реагировать на любые недружественные действия со стороны Вашингтона. По словам Лаврова, он читал сообщения о том, что Штаты готовятся выслать российских дипломатов и ввести новые санкции из-за якобы имевшего место вмешательства в американские выборы. СМИ писали, что это решение уже принято.

"Как-то у них очень быстро получилось, потому что обычно мы обвиняемся в таком количестве прегрешений, что за пару недель или даже пару месяцев не управишься, но решили. Будут наказывать нас, наверное, и в других формах", - прокомментировал ситуацию министр.

Он уточнил при этом, что Россия не получала ноту США, в которой говорится о том, что возвращение Вашингтона в Договор по открытому небу может послать неверный сигнал Москве.

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