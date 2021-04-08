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Лавров назвал США ненадежным партнером

10:46
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Полагаться на Вашингтон нельзя

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и их союзники - ненадежные партнеры, полагаться на которых нельзя, передает РИА "Новости".
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Глава внешнеполитического ведомств при этом подчеркнул, что Москва будет реагировать на любые недружественные действия со стороны Вашингтона. По словам Лаврова, он читал сообщения о том, что Штаты готовятся выслать российских дипломатов и ввести новые санкции из-за якобы имевшего место вмешательства в американские выборы. СМИ писали, что это решение уже принято.

"Как-то у них очень быстро получилось, потому что обычно мы обвиняемся в таком количестве прегрешений, что за пару недель или даже пару месяцев не управишься, но решили. Будут наказывать нас, наверное, и в других формах", - прокомментировал ситуацию министр.

Он уточнил при этом, что Россия не получала ноту США, в которой говорится о том, что возвращение Вашингтона в Договор по открытому небу может послать неверный сигнал Москве.

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