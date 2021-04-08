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Израиль меняет правила въезда в страну для иностранцев

11:10
  • четверг
  • 08 апреля 2021

В стране от COVID-19 привито более половины населения

Министерство туризма Израиля сообщило о новых правилах въезда в страну для иностранных граждан, передает РИА "Новости".
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Свободно пересечь границу могут иностранцы с супругами и детьми, у которых есть израильские родственники первой степени. При этом они должны сначала предоставить документы о вакцинации или выздоровлении от коронавируса. Не касается это только младенцев до года.

Неизменным остается требование, согласно которому для иностранных граждан въезд в страну возможен исключительно после заблаговременного получения разрешения от Министерства иностранных дел или Управления народонаселения и миграции. Обязателен и отрицательный тест на COVID-19.

По прибытии необходимо будет соблюдать самоизоляцию, предоставив сначала включающую лечение от коронавируса медицинскую страховку.

По состоянию на 7 апреля в Израиле полностью вакцинированы более 53% населения.

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