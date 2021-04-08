В России выявили за сутки 8672 заболевших коронавирусом

Выздоровели 9558 человек

В России за минувшие сутки выявили 8672 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2024. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 695 человек, в Подмосковье - 567.

Выздоровели за сутки 9558 человек. Скончались 365 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4614834 человека. Вылечились 4239038, умерли 101845 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 122,6 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 497753 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram