В России выявили за сутки 8672 заболевших коронавирусом

Выздоровели 9558 человек
В России за минувшие сутки выявили 8672 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.
Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2024. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 695 человек, в Подмосковье - 567.
Выздоровели за сутки 9558 человек. Скончались 365 заболевших.
За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4614834 человека. Вылечились 4239038, умерли 101845 заболевших.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 122,6 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 497753 человека.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram