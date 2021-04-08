Депутат МГД Гусева: более 52 тысяч детей смогут воспользоваться льготными путевками на летний отдых

Путевки предоставят и тем, кто не смог поехать на отдых в прошлом году

Москвичи подали более 52 тысяч заявок на летний отдых и оздоровление для льготных категорий детей, рассказала депутат Мосгордумы Людмила Гусева.

"Льготы на летний отдых в Москве предоставляются детям из малообеспеченных семей, а также тем, кто остался без попечения родителей, сиротам. Многие дети, которые остались без попечения родителей или осиротели, имеют проблемы со здоровьем, порой - и инвалидность. Новая семья несет таким образом двойную нагрузку. Задача города - помочь таким семьям, направить детей на оздоровление, в санаторий или профилакторий по профилю заболевания. Квота на 52,8 тыс. услуг отдыха и оздоровления для детей льготных категорий и сопровождающих их взрослых сохранена и будет выполнена в полном объеме", сообщила парламентарий.

Сначала родители подают в Мосгортур заявку на льготу. После им предлагают определить, куда в соответствии с их пожеланиями или профилем заболевания ребенка можно отправиться на отдых. Льгота выдается в двух форматах - это могут быть либо путевка, либо сертификат на сумму, которой можно оплатить отдых. Два формата дают возможность поехать в разные места: поездка может быть и познавательной, и оздоровительной, можно отправиться в спортивный лагерь, если ребенок серьезно занимается в секции или спортшколе. При этом можно рассчитывать на отдых не только в Москве, но и в других регионах страны.

"География также не ограничена столичным регионом. Сейчас у московских семей есть широкий выбор: это и детские лагеря, курорты и здравницы Черноморского побережья, Крыма, Северного Кавказа, Русского Севера, а также средней полосы России. Кроме того, в числе вариантов есть и санатории Белоруссии", - отметила Гусева.

Она также предположила, что в этом году летний сезон будет особенно активным, ведь в прошлом году многие семьи отказались от путевок из-за пандемии коронавируса, а в детских учреждениях были ограничения по числу мест. Однако право на льготу сохранилось, и им можно воспользоваться в этом году, даже если ребенок уже вырос и не подходит по возрасту под льготную категорию. Его право на льготы сохранено. Для этого при обсуждении бюджета в Мосгордуме были заложены дополнительные 500 миллионов рублей.

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