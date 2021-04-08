Германия анонсировала переговоры с Россией о поставках "Спутника V"

Они начнутся в ближайшее время

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил в эфире радиостанции WDR 5, что ФРГ и Россия проведут двусторонние переговоры о возможных поставках разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V". Ранее о перспективах таких переговоров писали СМИ.

Вечером в среду, уточнил Шпан, Еврокомиссия подтвердила, что не намерена заключать предварительных соглашений на поставку российской вакцины.

"Мы будем говорить с Россией на двусторонней основе - о том, когда и какое количество доз может поступить", - отметил глава минздрава. Он добавил, что ожидает от российской стороны пояснений. При этом сначала препарат должен зарегистрировать регулятор ЕС.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19, одобренная для применения уже более чем в 50-ти странах. Эффективность препарата составляет 91,6%. Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января.

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