В Москве еще 1746 пациентов вылечились от COVID-19

Всего в городе поправились уже 955148 человек

После прохождения лечения от коронавируса в Москве поправились еще 1746 человек, сообщили в федеральном штабе по контролю за распространением заболевания.

Всего в столице вылечились 955148 пациентов, зарегистрировано 2024 новых случая.

"Госпитализировано 893 человека, скончались 55 пациентов", - добавили в оперштабе, напомнив: чтобы не подвергать опасности себя и окружающих, при симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача.

По всей России за сутки выявили 8672 новых случая COVID-19. За весь период пандемии в стране заболели 4614834 человека, 101845 умерли.

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